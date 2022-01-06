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Милан - Рома 06 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
06 января 2022, четверг. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
31.10.2021Италия - Серия АТур 11Рома1 : 2Милан
28.02.2021Италия - Серия АТур 24Рома1 : 2Милан
26.10.2020Италия - Серия АТур 5Милан3 : 3Рома
28.06.2020Италия - Серия АТур 28Милан2 : 0Рома
27.10.2019Италия - Серия АТур 9Рома2 : 1Милан
03.02.2019Италия - Серия АТур 22Рома1 : 1Милан
31.08.2018Италия - Серия АТур 3Милан2 : 1Рома
25.02.2018Италия - Серия АТур 26Рома0 : 2Милан
01.10.2017Италия - Серия АТур 7Милан0 : 2Рома
07.05.2017Италия - Серия АТур 35Милан1 : 4Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии A: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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