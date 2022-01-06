Милан - Рома 06 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
06 января 2022, четверг. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|26.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 3
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|31.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 2
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии A: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.