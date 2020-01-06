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Ювентус - Наполи 06 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
06 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
11.09.2021Италия - Серия АТур 3Наполи2 : 1Ювентус
07.04.2021Италия - Серия АТур 3Ювентус2 : 1 ТНаполи
13.02.2021Италия - Серия АТур 22Наполи1 : 0Ювентус
20.01.2021Суперкубок ИталииФиналЮвентус2 : 0Наполи
17.06.2020Кубок ИталииФиналНаполи0 : 0 4 : 2Ювентус
26.01.2020Италия - Серия АТур 21Наполи2 : 1Ювентус
31.08.2019Италия - Серия АТур 2Ювентус4 : 3Наполи
03.03.2019Италия - Серия АТур 26Наполи1 : 2Ювентус
29.09.2018Италия - Серия АТур 7Ювентус3 : 1Наполи
22.04.2018Италия - Серия АТур 34Ювентус0 : 1Наполи
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Серии A: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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