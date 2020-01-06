Ювентус - Наполи 06 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
06 января 2022, четверг. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|17.06.2020
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|31.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 3
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|29.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 7
|3 : 1
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура Серии A: «Ювентус» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.