Рома - Ювентус 09 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 09 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 3
|22.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0