Брентфорд - Манчестер Юнайтед 19 Января прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
19 января 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Юнайтед, которое состоится 19 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Томас Франк
|Ральф Рангник
История личных встреч
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 17-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.