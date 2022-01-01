Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 22 Января прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
22 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 22 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|22.09.2021
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 1
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 3
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 1
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 1
|10.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 0