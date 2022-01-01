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Кристал Пэлас - Ливерпуль 23 Января прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
Кристал Пэлас Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
18.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 5Ливерпуль3 : 0Кристал Пэлас
23.05.2021Англия - Премьер-лигаТур 38Ливерпуль2 : 0Кристал Пэлас
19.12.2020Англия - Премьер-лигаТур 14Кристал Пэлас0 : 7Ливерпуль
24.06.2020Англия - Премьер-лигаТур 31Ливерпуль4 : 0Кристал Пэлас
23.11.2019Англия - Премьер-лигаТур 13Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
19.01.2019Англия - Премьер-лигаТур 23Ливерпуль4 : 3Кристал Пэлас
20.08.2018Англия - Премьер-лигаТур 2Кристал Пэлас0 : 2Ливерпуль
31.03.2018Англия - Премьер-лигаТур 32Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
19.08.2017Англия - Премьер-лигаТур 2Ливерпуль1 : 0Кристал Пэлас
19.07.2017Товарищеские матчи (клубы)Июль 2017Ливерпуль2 : 0Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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