Кристал Пэлас - Ливерпуль 23 Января прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
23 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 23 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Юрген Клопп
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 7
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|4 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 3
|20.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|19.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.