Челси - Тоттенхэм Хотспур 23 Января прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
23 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Антонио Конте
История личных встреч
|12.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 1
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 3
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|29.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|22.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.