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Челси - Тоттенхэм Хотспур 23 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
23 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Челси Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
12.01.2022Англия - Кубок лиги1/2 финалаТоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.01.2022Англия - Кубок лиги1/2 финалаЧелси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 5Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
04.08.2021Товарищеские матчи (клубы)Товарищеские матчиЧелси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.02.2021Англия - Премьер-лигаТур 22Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
29.11.2020Англия - Премьер-лигаТур 10Челси0 : 0Тоттенхэм Хотспур
29.09.2020Англия - Кубок лиги4-й раундТоттенхэм Хотспур1 : 1 5 : 4Челси
22.02.2020Англия - Премьер-лигаТур 27Челси2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.12.2019Англия - Премьер-лигаТур 18Тоттенхэм Хотспур0 : 2Челси
27.02.2019Англия - Премьер-лигаТур 28Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.

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