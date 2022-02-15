Ливерпуль - Вильярреал 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
27 апреля 2022, среда. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вильярреал, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Унаи Эмери
История личных встреч
|05.05.2016
|Лига Европы
|1/2 финала
|3 : 0
|28.04.2016
|Лига Европы
|1/2 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A08
| ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ1 : 0
Реал Мадрид
Реал Мадрид3 : 1
ПСЖ
1
1
2
3
A02
| Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер Сити0 : 0
Спортинг
0
1
0
5
A07
| Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль0 : 1
Интер М
1
1
1
2
A01
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург1 : 1
Бавария
Бавария7 : 1
Ред Булл Зальцбург
0
1
2
8
A06
| Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал1 : 1
Ювентус
Ювентус0 : 3
Вильярреал
1
0
4
1
A04
| Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси2 : 0
Лилль
Лилль1 : 2
Челси
2
0
4
1
A05
| Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед0 : 1
Атлетико М
1
0
2
1
A03
| Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика2 : 2
Аякс
Аякс0 : 1
Бенфика
1
0
3
2
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF2
| Манчестер Сити (Англия)
Атлетико М (Испания)
Манчестер Сити1 : 0
Атлетико М
Атлетико М0 : 0
Манчестер Сити
1
0
1
0
QF4
| Бенфика (Португалия)
Ливерпуль (Англия)
Бенфика1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль3 : 3
Бенфика
0
1
4
6
QF1
| Челси (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Челси1 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид2 : 3 ДВ
Челси
1
1
4
5
QF3
| Вильярреал (Испания)
Бавария (Германия)
Вильярреал1 : 0
Бавария
Бавария1 : 1
Вильярреал
1
0
2
1
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити26.04
Реал Мадрид
Реал Мадрид04.05
Манчестер Сити
0
0
0
0
SF2
| Ливерпуль (Англия)
Вильярреал (Испания)
Ливерпуль27.04
Вильярреал
Вильярреал03.05
Ливерпуль
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|28.05