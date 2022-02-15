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Вильярреал - Ливерпуль 03 Мая прямая трансляция

03 мая 2022, вторник. 22:00 МСК. Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Вильярреал
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Ливерпуль, которое состоится 03 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вильярреал
      Вильярреал, Испания
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      Испания Унаи Эмери
      Германия Юрген Клопп
      История личных встреч
      27.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала Ливерпуль2 : 0Вильярреал
      05.05.2016 Лига Европы 1/2 финала Ливерпуль3 : 0Вильярреал
      28.04.2016 Лига Европы 1/2 финала Вильярреал1 : 0Ливерпуль
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Вильярреал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 2:0.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Реал Мадрид (Испания)
      ПСЖ
      Реал Мадрид
      1 : 0
      Реал Мадрид
      ПСЖ
      3 : 1
      1
      1
      2
      3
      A02
      		 Спортинг (Португалия)
      Манчестер Сити (Англия)
      Спортинг
      Манчестер Сити
      0 : 5
      Манчестер Сити
      Спортинг
      0 : 0
      0
      1
      0
      5
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Ливерпуль (Англия)
      Интер М
      Ливерпуль
      0 : 2
      Ливерпуль
      Интер М
      0 : 1
      1
      1
      1
      2
      A01
      		 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
      Бавария (Германия)
      Ред Булл Зальцбург
      Бавария
      1 : 1
      Бавария
      Ред Булл Зальцбург
      7 : 1
      0
      1
      2
      8
      A06
      		 Вильярреал (Испания)
      Ювентус (Италия)
      Вильярреал
      Ювентус
      1 : 1
      Ювентус
      Вильярреал
      0 : 3
      1
      0
      4
      1
      A04
      		 Челси (Англия)
      Лилль (Франция)
      Челси
      Лилль
      2 : 0
      Лилль
      Челси
      1 : 2
      2
      0
      4
      1
      A05
      		 Атлетико М (Испания)
      Манчестер Юнайтед (Англия)
      Атлетико М
      Манчестер Юнайтед
      1 : 1
      Манчестер Юнайтед
      Атлетико М
      0 : 1
      1
      0
      2
      1
      A03
      		 Бенфика (Португалия)
      Аякс (Нидерланды)
      Бенфика
      Аякс
      2 : 2
      Аякс
      Бенфика
      0 : 1
      1
      0
      3
      2
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF2
      		 Манчестер Сити (Англия)
      Атлетико М (Испания)
      Манчестер Сити
      Атлетико М
      1 : 0
      Атлетико М
      Манчестер Сити
      0 : 0
      1
      0
      1
      0
      QF4
      		 Бенфика (Португалия)
      Ливерпуль (Англия)
      Бенфика
      Ливерпуль
      1 : 3
      Ливерпуль
      Бенфика
      3 : 3
      0
      1
      4
      6
      QF1
      		 Челси (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Челси
      Реал Мадрид
      1 : 3
      Реал Мадрид
      Челси
      2 : 3 ДВ
      1
      1
      4
      5
      QF3
      		 Вильярреал (Испания)
      Бавария (Германия)
      Вильярреал
      Бавария
      1 : 0
      Бавария
      Вильярреал
      1 : 1
      1
      0
      2
      1
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 Манчестер Сити (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Манчестер Сити
      Реал Мадрид
      4 : 3
      Реал Мадрид
      Манчестер Сити
      04.05
      1
      0
      4
      3
      SF2
      		 Ливерпуль (Англия)
      Вильярреал (Испания)
      Ливерпуль
      Вильярреал
      2 : 0
      Вильярреал
      Ливерпуль
      03.05
      1
      0
      2
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		28.05

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