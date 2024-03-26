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Уэльс - Польша 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. Финал
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Уэльс
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Польша, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. Финал, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Польша
12 Уэльс вр Дэнни Уорд
4 Уэльс зщ Бен Дэвис
5 Уэльс зщ Крис Мефам
6 Уэльс зщ Джо Родон
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
15 Уэльс пз Итан Ампаду
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
7 Уэльс пз Дэвид Брукс
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
9 Уэльс нп Бреннан Джонсон
1 Польша вр Войцех Щенсны
5 Польша зщ Ян Беднарек
3 Польша зщ Павел Давидович
14 Польша зщ Якуб Кивёр
18 Польша зщ Бартош Берешиньски
10 Польша пз Пётр Зелиньски
18 Польша пз Бартош Слиш
6 Польша пз Якуб Пётровский
21 Польша пз Никола Залевски
7 Польша нп Кароль Свидерски
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Уэльс Роберт Пейдж
Польша Михал Пробеж
История личных встреч
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 6-й тур Уэльс0 : 1Польша
01.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 1-й тур Польша2 : 1Уэльс
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь A. 1/2 финала Уэльс4 : 1
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 10-й тур Уэльс1 : 1
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 9-й тур 1 : 1Уэльс
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 8-й тур Уэльс2 : 1
11.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уэльс4 : 0
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь A. 1/2 финала Польша5 : 1
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Польша2 : 0
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 9-й тур Польша1 : 1
15.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 8-й тур Польша1 : 1
12.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 7-й тур 0 : 2Польша
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Уэльс — Польша. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
5 : 1
Уэльс
Финляндия
4 : 1
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
1 : 4
Босния и Герцеговина
Украина
1 : 2
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
2 : 0
Греция
Казахстан
5 : 0
Путь A. Финал
Уэльс
Польша
26.03
Путь B. Финал
Украина
Исландия
26.03
Путь C. Финал
Грузия
Греция
26.03

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