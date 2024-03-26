Уэльс - Польша 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. Финал
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Польша, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. Финал, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Польша
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|5
|зщ
|Крис Мефам
|6
|зщ
|Джо Родон
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|15
|пз
|Итан Ампаду
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|7
|пз
|Дэвид Брукс
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|9
|нп
|Бреннан Джонсон
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|3
|зщ
|Павел Давидович
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|18
|зщ
|Бартош Берешиньски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|18
|пз
|Бартош Слиш
|6
|пз
|Якуб Пётровский
|21
|пз
|Никола Залевски
|7
|нп
|Кароль Свидерски
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Михал Пробеж
История личных встреч
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 6-й тур
|0 : 1
|01.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 1-й тур
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|4 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча к Евро-2024: Уэльс — Польша. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|5 : 1
| Уэльс
Финляндия
|4 : 1
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|1 : 4
| Босния и Герцеговина
Украина
|1 : 2
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|2 : 0
| Греция
Казахстан
|5 : 0
Путь A. Финал
| Уэльс
Польша
|26.03
Путь B. Финал
| Украина
Исландия
|26.03
Путь C. Финал
| Грузия
Греция
|26.03