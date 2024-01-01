Клермон - Реймс 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Реймс, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Реймс
Реймс
|99
|вр
|Мори Дио
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|3
|зщ
|Нето Боржес
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|14
|пз
|Реда Хадра
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Уильям Стилл
История личных встреч
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 4
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 28-й тур
|2 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 10-й тур
|1 : 0
|17.02.2017
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|20.09.2016
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22