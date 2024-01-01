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Клермон - Реймс 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Клермон
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Реймс, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Реймс
Реймс
99 Сенегал вр Мори Дио
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
4 Франция зщ Крислен Матсима
17 Франция зщ Анди Пельмар
3 Бразилия зщ Нето Боржес
6 Мали пз Хабиб Кейта
25 Франция пз Жоан Гастьен
7 Франция пз Йоанн Маньен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
26 Франция пз Алан Виржиньюс
18 Косово пз Эльбасан Рашани
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
14 Германия пз Реда Хадра
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
8 Марокко пз Амир Ричардсон
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс2 : 0Клермон
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Клермон1 : 0Реймс
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс2 : 4Клермон
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Клермон0 : 0Реймс
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Реймс1 : 0Клермон
02.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 28-й тур Клермон2 : 1Реймс
30.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 10-й тур Реймс1 : 0Клермон
17.02.2017 Франция - Лига 2 26-й тур Клермон0 : 1Реймс
20.09.2016 Франция - Лига 2 8-й тур Реймс2 : 1Клермон
20.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 1 : 0Клермон
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Клермон1 : 1
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Клермон
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Клермон0 : 3
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Клермон2 : 1
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Реймс1 : 2
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 3 : 1Реймс
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс0 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 1Реймс
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Реймс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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