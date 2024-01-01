Лорьян - Тулуза 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Тулуза
Тулуза
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|6
|пз
|Имран Луза
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|44
|пз
|Айман Кари
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|50
|вр
|Гийом Ресте
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|37
|пз
|Янн Гбоу
|7
|нп
|Закария Абухляль
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 2
|16.04.2016
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|05.12.2015
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|29.11.2014
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22