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Лорьян - Тулуза 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Лорьян
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Тулуза
Тулуза
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
95 Франция зщ Сулейман Туре
7 Греция зщ Панос Кацерис
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
6 Марокко пз Имран Луза
14 Франция пз Тьемуэ Бакайоко
44 Франция пз Айман Кари
21 Франция пз Жюльен Понсо
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
50 Франция вр Гийом Ресте
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Мали зщ Мусса Диарра
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
37 Франция пз Янн Гбоу
7 Марокко нп Закария Абухляль
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза1 : 1Лорьян
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лорьян0 : 1Тулуза
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Тулуза2 : 2Лорьян
31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Тулуза0 : 1Лорьян
08.02.2017 Франция - Лига 1 24-й тур Лорьян1 : 1Тулуза
10.12.2016 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза3 : 2Лорьян
16.04.2016 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян1 : 1Тулуза
05.12.2015 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза2 : 3Лорьян
18.04.2015 Франция - Лига 1 33-й тур Лорьян0 : 1Тулуза
29.11.2014 Франция - Лига 1 15-й тур Тулуза2 : 3Лорьян
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Лорьян1 : 4
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 3 : 0Лорьян
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 2 : 0Лорьян
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лорьян0 : 1
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 2Лорьян
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза2 : 2
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 2Тулуза
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 3Тулуза
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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