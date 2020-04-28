Интер М - Торино 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Иван Юрич
История личных встреч
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|4 : 2
|13.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 3
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|33
|31
|17
|Эмполи
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15