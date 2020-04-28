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Интер М - Торино 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
28 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Интер М
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
27КосовозщМергим Войвода
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
21.10.2023Италия - Серия А9-й турТорино0 : 3Интер М
03.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турТорино0 : 1Интер М
10.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турИнтер М1 : 0Торино
13.03.2022Италия - Серия А29-й турТорино1 : 1Интер М
22.12.2021Италия - Серия А19-й турИнтер М1 : 0Торино
14.03.2021Италия - Серия А27-й турТорино1 : 2Интер М
22.11.2020Италия - Серия А8-й турИнтер М4 : 2Торино
13.07.2020Италия - Серия А32-й турИнтер М3 : 1Торино
23.11.2019Италия - Серия А13-й турТорино0 : 3Интер М
27.01.2019Италия - Серия А21-й турТорино1 : 0Интер М
22.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 2Интер М
14.04.2024Италия - Серия А32-й турИнтер М2 : 2
08.04.2024Италия - Серия А31-й тур1 : 2Интер М
01.04.2024Италия - Серия А30-й турИнтер М2 : 0
17.03.2024Италия - Серия А29-й турИнтер М1 : 1
21.04.2024Италия - Серия А33-й турТорино0 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0
06.04.2024Италия - Серия А31-й тур3 : 2Торино
30.03.2024Италия - Серия А30-й турТорино1 : 0
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3444
12 Дженоа3339
13 Лечче3436
14 Кальяри3332
15 Фрозиноне3431
16 Верона3331
17 Эмполи3331
18
Зона вылета
Удинезе3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3415

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