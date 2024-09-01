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Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Вест Бромвич Альбион
Мидлсбро

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Мидлсбро, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Мидлсбро
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Мидлсбро
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Мидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Мидлсбро
24.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
15.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 0 : 3Вест Бромвич Альбион
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Мидлсбро2 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Мидлсбро
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Мидлсбро1 : 1
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 2Мидлсбро
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Мидлсбро0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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