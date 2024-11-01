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Бристоль Сити - Плимут Аргайл 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Бристоль Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Плимут Аргайл0 : 1Бристоль Сити
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити4 : 1Плимут Аргайл
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити0 : 1Плимут Аргайл
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити5 : 0Плимут Аргайл
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 0Бристоль Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Бристоль Сити0 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 0 : 2Бристоль Сити
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Бристоль Сити1 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 3Бристоль Сити
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 6 : 1Плимут Аргайл
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Плимут Аргайл2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Плимут Аргайл1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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