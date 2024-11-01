Ренн - Сент-Этьен 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
30 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Сент-Этьен, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|30
|вр
|Стив Манданда
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|15
|зщ
|Микаил Фай
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Азор Матусива
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Лео Петро
|14
|пз
|Луи Мутон
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|30.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 5
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|05.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|12
|19
|7
|Осер
|12
|19
|8
|Реймс
|12
|18
|9
|Ланс
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|12
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Гавр
|12
|12
|15
|Ренн
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7