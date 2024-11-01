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Ренн - Сент-Этьен 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
30 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ренн
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Сент-Этьен, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Сент-Этьен
Сент-Этьен
30 Франция вр Стив Манданда
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
4 Камерун зщ Кристофер Ву
15 Сенегал зщ Микаил Фай
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
6 Нидерланды пз Азор Матусива
7 Дания пз Альберт Грёнбек
11 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Амин Гуири
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
19 Франция зщ Лео Петро
14 Франция пз Луи Мутон
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
18 Франция нп Матьё Кафаро
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
30.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн2 : 0Сент-Этьен
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Сент-Этьен0 : 5Ренн
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Ренн0 : 2Сент-Этьен
26.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Сент-Этьен0 : 3Ренн
05.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Сент-Этьен2 : 1Ренн
01.12.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн2 : 1Сент-Этьен
10.02.2019 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн3 : 0Сент-Этьен
21.10.2018 Франция - Лига 1 10-й тур Сент-Этьен1 : 1Ренн
10.03.2018 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн1 : 1Сент-Этьен
24.09.2017 Франция - Лига 1 7-й тур Сент-Этьен2 : 2Ренн
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 0Ренн
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн0 : 2
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 4 : 0Ренн
25.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ренн1 : 0
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Ренн
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 0
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 0Сент-Этьен
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Сент-Этьен2 : 0
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 4 : 2Сент-Этьен
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Сент-Этьен0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1219
7 Осер1219
8 Реймс1218
9 Ланс1217
10 Тулуза1215
11 Страсбург1213
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Гавр1212
15 Ренн1211
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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