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НАК Бреда - Алмере Сити 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
30 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
НАК Бреда
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Алмере Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Алмере Сити
Алмере
99ПольшаврДаниэль Белица
2НидерландызщБойд Люкассен
4НидерландызщБой Кемпер
11ГерманияпзРауль Паула
12АвстрияпзЛео Граймль
15ЛюксембургпзЭнес Махмутович
16АвстралияпзМаксимильен Балар
20НорвегияпзФредрик Йенсен
8НидерландыпзКлинт Леманс
77СловакиянпЛео Сауэр
10ИсландиянпЭлиас Мар Омарссон
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
3НидерландызщЙоей Якобс
4ИспаниязщРикардо Висус
15УэльсзщДжеймс Лоуренс
14ГрециязщВасилиос Загаритис
5НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
8БельгияпзAnas Tahiri
19НидерландыпзТом Хайе
17НорвегиянпКорнелиус Хансен
11ФранциянпЖуниор Кадиль
Главные тренеры
НидерландыХедвигес Мадуро
История личных встреч
01.02.2021Нидерланды - Первый дивизион22-й турНАК Бреда4 : 0Алмере Сити
23.10.2020Нидерланды - Первый дивизион9-й турАлмере Сити2 : 0НАК Бреда
21.02.2020Нидерланды - Первый дивизион27-й турНАК Бреда1 : 0Алмере Сити
08.11.2019Нидерланды - Первый дивизион14-й турАлмере Сити1 : 0НАК Бреда
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур2 : 2НАК Бреда
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турНАК Бреда0 : 3
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 0НАК Бреда
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд2 : 1НАК Бреда
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турНАК Бреда4 : 1
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й тур3 : 0Алмере Сити
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турАлмере Сити1 : 4
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 0Алмере Сити
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд3 : 0Алмере Сити
25.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турАлмере Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1317
9 НЕК Неймеген1316
10 Виллем II1316
11 НАК Бреда1316
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 ПЕК Зволле1312
15 Гронинген1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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