НАК Бреда - Алмере Сити 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
30 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Алмере Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Алмере Сити
Алмере
|99
|вр
|Даниэль Белица
|2
|зщ
|Бойд Люкассен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|11
|пз
|Рауль Паула
|12
|пз
|Лео Граймль
|15
|пз
|Энес Махмутович
|16
|пз
|Максимильен Балар
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|8
|пз
|Клинт Леманс
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|8
|пз
|Anas Tahiri
|19
|пз
|Том Хайе
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|01.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|4 : 0
|23.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 0
|21.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 0
|08.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|13
|17
|9
|НЕК Неймеген
|13
|16
|10
|Виллем II
|13
|16
|11
|НАК Бреда
|13
|16
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|ПЕК Зволле
|13
|12
|15
|Гронинген
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5