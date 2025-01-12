Реал Сосьедад - Вильярреал 13 Января прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
13 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 13 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Жирона
|19
|28
|8
|Райо Вальекано
|19
|25
|9
|Бетис
|19
|25
|10
|Реал Сосьедад
|18
|25
|11
|Осасуна
|19
|25
|12
|Сельта
|19
|24
|13
|Севилья
|19
|23
|14
|Лас-Пальмас
|19
|22
|15
|Хетафе
|19
|19
|16
|Леганес
|19
|19
|17
|Алавес
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|19
|16
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|19
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13