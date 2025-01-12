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Реал Сосьедад - Вильярреал 13 Января прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
13 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Сосьедад
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Вильярреал, которое состоится 13 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вильярреал
Вильярреал
1 Испания вр Алекс Ремиро
27 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
20 Испания зщ Хон Пачеко
21 Марокко зщ Найеф Агер
3 Испания зщ Айен Муньос
17 Испания зщ Серхио Гомес
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Бразилия вр Луис Жуниор
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
23 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Дани Парехо
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
15 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
23.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 3Реал Сосьедад
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Вильярреал2 : 0Реал Сосьедад
09.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Реал Сосьедад1 : 0Вильярреал
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Реал Сосьедад1 : 3Вильярреал
30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Вильярреал1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Реал Сосьедад1 : 1Вильярреал
13.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал1 : 2Реал Сосьедад
05.01.2020 Испания - Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 2Вильярреал
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 2Реал Сосьедад
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 2 : 0Реал Сосьедад
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Реал Сосьедад3 : 0
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 3Реал Сосьедад
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 2 : 5Вильярреал
18.12.2024 Испания — Примера 12-й тур Вильярреал1 : 1
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Вильярреал1 : 2
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Вильярреал
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1944
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Жирона1928
8 Райо Вальекано1925
9 Бетис1925
10 Реал Сосьедад1825
11 Осасуна1925
12 Сельта1924
13 Севилья1923
14 Лас-Пальмас1922
15 Хетафе1919
16 Леганес1919
17 Алавес1917
18
Зона вылета
Эспаньол1916
19
Зона вылета
Вальядолид1915
20
Зона вылета
Валенсия1913

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