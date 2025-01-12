02:50 ()
Свернуть список

Монца - Фиорентина 13 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
13 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Монца
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фиорентина, которое состоится 13 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
30 Италия вр Стефано Турати
4 Италия зщ Армандо Иццо
5 Италия зщ Лука Кальдирола
44 Италия зщ Андреа Карбони
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
13 Португалия зщ Педру Перейра
38 Франция пз Уоррен Бондо
12 Италия пз Стефано Сенси
84 Италия нп Патрик Чиурриа
10 Италия нп Джанлука Капрари
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия пз Робин Госенс
29 Франция пз Ясин Адли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
23 Италия пз Андреа Кольпани
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
7 Италия нп Риккардо Соттиль
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Фиорентина2 : 2Монца
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина2 : 1Монца
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Монца0 : 1Фиорентина
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Монца3 : 2Фиорентина
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Фиорентина1 : 1Монца
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Фиорентина3 : 1Монца
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Монца1 : 2
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 1Монца
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Монца1 : 2
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 1Монца
09.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Монца1 : 2
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 3
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 2Фиорентина
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Фиорентина
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Интер М1843
3
Лига чемпионов
Аталанта1942
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус1933
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1829
8 Милан1828
9 Удинезе2026
10 Рома2024
11 Дженоа2023
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо1919
16 Верона1919
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца1910

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close