Монца - Фиорентина 13 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
13 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фиорентина, которое состоится 13 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|13
|зщ
|Педру Перейра
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|12
|пз
|Стефано Сенси
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|11
|нп
|Милан Джурич
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|43
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|19
|42
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|19
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|18
|29
|8
|Милан
|18
|28
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Рома
|20
|24
|11
|Дженоа
|20
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|19
|19
|16
|Верона
|19
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|19
|10