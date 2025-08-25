01:08 ()
Свернуть список

Интер - Торино 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
25 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Интер М
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 25 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
1 Швейцария вр Ян Зоммер
5 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
8 Хорватия пз Петар Сучич
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
81 Уругвай вр Франко Израэль
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
34 Италия зщ Кристиано Бираги
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
6 Турция пз Эмирхан Илькхан
22 Италия пз Чезаре Казадей
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
10 Хорватия пз Никола Влашич
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Марко Барони
История личных встреч
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Торино0 : 2Интер М
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Интер М3 : 2Торино
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Интер М2 : 0Торино
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3Интер М
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Торино0 : 1Интер М
10.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Интер М1 : 0Торино
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Торино1 : 1Интер М
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Интер М1 : 0Торино
14.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Торино1 : 2Интер М
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Интер М4 : 2Торино
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Интер М2 : 0
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Интер М
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Интер М
30.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Интер М0 : 2
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 3-й тур Интер М2 : 0
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Торино1 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Торино
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торино
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торино
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Торино0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Серии A: «Интер» — «Торино». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи13
2
Лига чемпионов
Комо13
3
Лига чемпионов
Кремонезе13
4
Лига чемпионов
Рома13
5
Лига Европы
Кальяри11
6
Лига конференций
Фиорентина11
7 Лечче11
8 Дженоа11
9 Пиза00
10 Аталанта00
11 Удинезе00
12 Интер М00
13 Торино00
14 Верона00
15 Ювентус00
16 Парма00
17 Милан10
18
Зона вылета
Болонья10
19
Зона вылета
Сассуоло10
20
Зона вылета
Лацио10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close