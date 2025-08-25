Интер - Торино 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
25 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 25 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Петар Сучич
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|81
|вр
|Франко Израэль
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Марко Барони
История личных встреч
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|4 : 2
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|30.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|0 : 2
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Серии A: «Интер» — «Торино». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Комо
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|1
|1
|7
|Лечче
|1
|1
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Пиза
|0
|0
|10
|Аталанта
|0
|0
|11
|Удинезе
|0
|0
|12
|Интер М
|0
|0
|13
|Торино
|0
|0
|14
|Верона
|0
|0
|15
|Ювентус
|0
|0
|16
|Парма
|0
|0
|17
|Милан
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Болонья
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лацио
|1
|0