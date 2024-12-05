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Ван Дейк недоволен предложением «Ливерпуля»

Дата публикации: 05-12-2024

«Ливерпуль» озвучил Вирджилу ван Дейку предложение по условиям нового контракта. Однако защитник остался недоволен им. Информацией поделилось издание «The Athletic».

Сообщается, что стороны продолжают диалог относительно длительности нового договора и финансовых условий сделки.

Ранее СМИ писали, что на ван Дейка претендует «Реал». «Сливочные» хотят оформить его переход по окончании сезона.

Действующее соглашение «Ливерпуля» с 33-летним капитаном команды истекает летом 2025 года. В этом сезоне в активе центрдефа 19 встреч в составе «мерсисайдцев», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

Ориентировочный ценник на ван Дейка составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).

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