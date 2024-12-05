1xBet выиграл престижную награду SiGMA Europe Awards 2024

Дата публикации: 05-12-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала лауреатом SiGMA Europe Awards 2024 - одной из самых престижных премий индустрии беттинга и гемблинга. Бренд опередил конкурентов в номинации «Лучшее мобильное приложение для ставок на спорт».

Награждение состоялось 12 ноября в рамках форума SiGMA Europe 2024 в выставочном центре MМH в Валлетте, Мальта. Победа стала результатом онлайн-голосования и опроса жюри, состоящего из экспертов отрасли.

«Мы гордимся тем, что наше мобильное приложение получило столь высокую оценку. Эта награда подчеркивает достижения 1xBet в области технологий и инноваций. Мы развиваем наше приложение много лет и счастливы получить признание от профессионального сообщества. Компания продолжит совершенствовать продукт, чтобы соответствовать ожиданиям пользователей и помогать им наслаждаться спортивными ставками с максимальным комфортом», - заявил представитель 1xBet.

Напомним, что в этом году глобальная букмекерская компания 1xBet уже завоевала несколько престижных трофеев индустрии iGaming. Ранее бренд получил награду «Лучший спортивный букмекер года» от SiGMA Africa Awards 2024, завоевал титул «Партнерская компания года» по версии International Gaming Awards 2024 и был признан «Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA Europe Awards 2024

Премия SiGMA Europe Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Europe Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.