Битва легенд в Сеуле

Дата публикации: 05-12-2024

1xBet рассказывает как прошел матч и что он значит для футбольного мира

Переполненный Seoul World Cup Stadium в прайм-тайм. Нет, это не концерт BTS или Psy. 62 000 футбольных болельщиков купили билет в машину времени, чтобы перенестись в 2000-е – прекрасную эпоху современного футбола. 6 обладателей «Золотого мяча», 18 победителей Лиги чемпионов и 7 футболистов, завоевавших «Золотую бутсу», на одном поле!

Только представьте, каким был бы коэффициент беттинговой компании 1xBet на то, что Хавьер Маскерано станет техничным вингером, а Ким Бенджи сыграет за одну команду с Тьерри Анри и Дидье Дрогба? Все эти чудеса стали реальностью благодаря усилиям Nexon и Shoot for love.

Организаторы провели игру в рамках концепции «Щит и меч», максимально угодив публике. Дополнительный антураж вокруг шоу-матча создавал именно формат, ведь это была битва защиты против нападения. Команду футболистов оборонительного плана возглавил Фабио Каннаваро, а коллективом атакующих футболистов руководил Тьерри Анри.

Настоящий праздник начался еще со встречи легенд в аэропорту. Болельщики в джерси Челси, Арсенала, Интера, Милана, Барселоны и Реала будто забыли о многолетней вражде и рвались навстречу футболистам, чтобы сделать селфи или получить автограф.

Первые признаки истинной борьбы проявились уже во время подготовки к матчу. Например, манчестерский десант побывал в культурных центрах Сеула. Эдвин Ван Дер Сар, Неманья Видич, Рио Фердинанд и Димитр Бербатов даже успели примерить традиционную корейскую одежду и потролить своими фотографиями Патриса Эвра в Инстаграме. Футболисты команды Меч были менее активны и отправились в ресторан. Золотое миланское трио Кака, Шевченко, Зеедорф, усиленное экс-форвардом Арсенала и Барселоны Анри, продегустировало корейскую кухню.

Ивент Nexon Icons Match проходил в 2 этапа. Сначала команды Щит и Меч сыграли 3 футбольных челленджа: 1 vs 1, Power showdown, Shooting showdown. В первых двух испытаниях была сильнее защита, а третий выиграла команда нападающих. Украшением ивента стал полноценный матч 11 на 11 - мечта любого ценителя спортивных прогнозов на платформе 1xBet. В нем было все: голы с центра поля, желтые карточки, финты и волшебные комбинации. К 55 минуте счет был 3:0 в пользу команды Щит. Казалось бы, можно заканчивать, но на 85 минуте произошло то, чего никто не ожидал.

Шевченко вышел 1 на 1 с голкипером, обыграл его, но не успел пробить по пустым воротам, так как Лин Мин-Хек свалил нападающего на газон. Судья моментально указал на точку и трибуны снова завелись – ведь на бровке появился Пак Чи Сон. Все мечтали увидеть одного из лучших футболистов Азии, но он должен был пропустить матч из-за проблем с коленом.

У Пака хватило сил на один удар. Он пробил по центру в стиле Шевченко образца Стамбульского финала, но Лин Мин-Хек не Ежи Дудек. Голкипер оставлял ногу по центру, но это не помогло. Мяч оказался в сетке, а ликование зрителей напомнило атмосферу на чемпионате мира 2002 года.

Матч закончился разгромной победой клуба Щит (4:1). Можно только представить, каким был бы коэффициент у 1xBet на такой исход. Но результат битвы легенд имеет второстепенное значение. Грандиозный ивент стал рекордсменом для местного футбольного телевидения: прямую трансляцию игры посмотрело 3,6 миллиона человек. Большой зрительский интерес к событию стал подтверждением огромной популярности игры №1 во всем мире. Проведение шоу-матчей способствует развитию массового спорта. Наблюдая за выступлением Зеедорфа, Шевченко, Анри, Оуэна, Ривалдо и других звезд, каждый болельщик хочет сам выйти на поле.

Футбол в очередной раз продемонстрировал свою значимость, объединяя людей, принося радость и приобщая жителей планеты к здоровому образу жизни.