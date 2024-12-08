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«Реал» может продать Винисиуса за миллиард евро

Дата публикации: 08-12-2024

Издание «El Gol Digital» утверждает, что у «Реала» есть возможность заработать рекордную сумму за счет трансфера Винисиуса Жуниора. Продать одного из своих лидеров «сливочные» могут уже по окончании сезона.

Действующий договор с бразильцем рассчитан до июня 2027 года. Однако в контракте прописано условие по отступным, позволяющее выкупить права на вингера за 1 млрд евро. В саудовском «Аль-Ахли» готовы выложить за Винисиуса такую сумму. В клубе хотят заполучить звезду, сопоставимую по своему уровню с Неймаром или Роналду.

В текущем сезоне в активе 24-летнего футболиста 18 встреч, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

«Трансфермаркт» оценивает Винисиуса в 200 миллионов евро.

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