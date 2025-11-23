«Лион» поделил очки с аутсайдером Лиги 1 - «Осером»

Дата публикации: 23-11-2025 19:48

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 состоялось противостояние между командами «Осер» и «Лион». Встреча прошла на стадионе «Аббе Дешам» в Осере (Франция), а главным судьей матча выступил Томас Леонар. По итогам напряженной игры ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника - счет остался 0:0, и встреча завершилась безголевой ничьей.

Стоит отметить, что интрига сохранялась с самого начала. Уже на 13-й минуте полузащитник хозяев Руди Матондо отправил мяч в сетку «Лиона», однако, после просмотра видеоповтора (VAR), судья принял решение отменить взятие ворот из-за офсайда. Еще один ключевой момент произошел на 26-й минуте, когда нападающий «Осера» Лассин Синайоко оказалcя у одиннадцатиметровой отметки, но не смог реализовать пенальти - мяч прошёл мимо ворот, оставив счет неизменным.

После 13 сыгранных туров «Лион» расположился на шестой позиции в чемпионате Франции, заработав 21 очко. В то время «Осер» продолжает замыкать турнирную таблицу, набрав всего восемь очков, что не позволяет команде выбраться с 20-го, последнего места. Любопытно, что несмотря на существенную разницу в позициях и уровне игры, хозяева поля смогли оказать сопротивление более опытному сопернику и даже имели шансы одержать победу.

Впереди у команд новые испытания: в следующем туре «Лион» встретится с «Нантом» 30 ноября, а «Осер» сыграет против «Парижа» 29 ноября. Болельщиков ожидают новые захватывающие матчи, где клубы постараются улучшить свои позиции в турнирной таблице.