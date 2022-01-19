Египет - Судан 19 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
19 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Джошуа Бондо (Ботсвана);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Судан, которое состоится 19 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Судан
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Бриту Леал Куэйруш
История личных встреч
|26.01.2008
|Кубок африканских наций
|Группа C. Тур 2
|3 : 0