05:37 ()
Свернуть список

Омония - Пафос 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Омония
Пафос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Пафос, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Пафос
Пафос, Кипр
40Бразилиявр Фабиано
2СенегалзщАльфа Дьонку
5МализщСену Кулибали
30КипрзщНиколас Панайоту
24МароккопзАмин Хаммас
20Босния и ГерцеговинапзМатео Марич
76КипрпзХаралампос Харалампус
8ЧерногорияпзСтеван Йоветич
75КипрнпЛоизос Лоизу
7Кабо-ВерденпВилли Семедо
14ПольшанпМариуш Стемпиньски
1ХорватияврИвица Ивушич
7Бразилиязщ Бруно
23НидерландызщДеррик Люккассен
32МароккозщМехди Букамир
19АргентиназщХонатан Сильва
17ХорватияпзМислав Оршич
16АргентинапзМатео Танлонго
30РумынияпзВлад Драгомир
88Португалияпз Пепе
33БразилиянпАндерсон Силва
12ШвециянпКен Сема
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Мардонес Карседо
История личных встреч
02.12.2024Кипр — Первый дивизион12-й турПафос0 : 1Омония
11.05.2024Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 36-й турПафос1 : 1Омония
31.03.2024Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 31-й турОмония1 : 1Пафос
27.01.2024Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 21-й турОмония1 : 2Пафос
23.10.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 8-й турПафос0 : 2Омония
13.05.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 34-й турПафос0 : 1Омония
02.04.2023Кипр - Первый дивизионПлей-офф чемпионов. 29-й турОмония2 : 0Пафос
29.01.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 21-й турОмония0 : 0Пафос
22.10.2022Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 8-й турПафос3 : 0Омония
05.01.2022Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 15-й турПафос1 : 1Омония
07.02.2025Кипр — Первый дивизион22-й тур2 : 3Омония
01.02.2025Кипр — Первый дивизион21-й турОмония3 : 0
24.01.2025Кипр — Первый дивизион20-й тур0 : 2Омония
19.01.2025Кипр — Первый дивизион19-й турОмония0 : 0
12.01.2025Кипр — Первый дивизион18-й тур0 : 4Омония
08.02.2025Кипр — Первый дивизион22-й тур0 : 2Пафос
03.02.2025Кипр — Первый дивизион21-й турПафос2 : 1
26.01.2025Кипр — Первый дивизион20-й тур0 : 2Пафос
19.01.2025Кипр — Первый дивизион19-й турПафос2 : 0
11.01.2025Кипр — Первый дивизион18-й тур1 : 0Пафос

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close