Омония - Пафос 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Пафос, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Нео ГСП (Никосия, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Пафос
Пафос, Кипр
|40
|вр
|Фабиано
|2
|зщ
|Альфа Дьонку
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|30
|зщ
|Николас Панайоту
|24
|пз
|Амин Хаммас
|20
|пз
|Матео Марич
|76
|пз
|Харалампос Харалампус
|8
|пз
|Стеван Йоветич
|75
|нп
|Лоизос Лоизу
|7
|нп
|Вилли Семедо
|14
|нп
|Мариуш Стемпиньски
|1
|вр
|Ивица Ивушич
|7
|зщ
|Бруно
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|32
|зщ
|Мехди Букамир
|19
|зщ
|Хонатан Сильва
|17
|пз
|Мислав Оршич
|16
|пз
|Матео Танлонго
|30
|пз
|Влад Драгомир
|88
|пз
|Пепе
|33
|нп
|Андерсон Силва
|12
|нп
|Кен Сема
Главные тренеры
|Хуан Карлос Мардонес Карседо
История личных встреч
|02.12.2024
|Кипр — Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 1
|27.01.2024
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 21-й тур
|1 : 2
|23.10.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 8-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
|02.04.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 21-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 8-й тур
|3 : 0
|05.01.2022
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 15-й тур
|1 : 1
|07.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 3
|01.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 0
|24.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|19.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 2
|03.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|19.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 0