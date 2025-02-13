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Целе - АПОЭЛ 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Целе
АПОЭЛ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - АПОЭЛ, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
22СловенияврМатьяж Розман
23СловениязщЖан Карничник
81СловениязщКлеман Неманич
3СловениязщДамьян Вуклишевич
2ИспаниязщХуанхо Ньето
4РумынияпзМарко Дулка
19СловенияпзМарк Забуковник
88СловенияпзТамар Светлин
11СловенияпзСвит Сешлар
5ФранцияпзКлеман Лерно
30Бразилиянп Эдмилсон
27СловенияврВид Белец
3СербиязщРадосав Петрович
34КипрзщКонстантинос Лайфис
19ИспаниязщХави Кинтилья
29МароккопзИссам Шебак
17ГанапзДэвид Абагна
8ИспанияпзСерхио Техера
10Бразилияпз Маркиньос
11ГрецияпзАнастасиос Донис
7ГерманиянпМакс Майер
9МарокконпЮссеф Эль-Араби
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
ИспанияМаноло Хименес
История личных встреч
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турЦеле3 : 2
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 0Целе
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЦеле3 : 3
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Целе
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турЦеле5 : 1
08.02.2025Кипр — Первый дивизион22-й турАПОЭЛ0 : 0
03.02.2025Кипр — Первый дивизион21-й тур2 : 2АПОЭЛ
26.01.2025Кипр — Первый дивизион20-й турАПОЭЛ7 : 0
20.01.2025Кипр — Первый дивизион19-й тур2 : 1АПОЭЛ
12.01.2025Кипр — Первый дивизион18-й турАПОЭЛ4 : 0

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