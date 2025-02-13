Целе - АПОЭЛ 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - АПОЭЛ, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Целе
Целе, Словения
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
|22
|вр
|Матьяж Розман
|23
|зщ
|Жан Карничник
|81
|зщ
|Клеман Неманич
|3
|зщ
|Дамьян Вуклишевич
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|4
|пз
|Марко Дулка
|19
|пз
|Марк Забуковник
|88
|пз
|Тамар Светлин
|11
|пз
|Свит Сешлар
|5
|пз
|Клеман Лерно
|30
|нп
|Эдмилсон
|27
|вр
|Вид Белец
|3
|зщ
|Радосав Петрович
|34
|зщ
|Константинос Лайфис
|19
|зщ
|Хави Кинтилья
|29
|пз
|Иссам Шебак
|17
|пз
|Дэвид Абагна
|8
|пз
|Серхио Техера
|10
|пз
|Маркиньос
|11
|пз
|Анастасиос Донис
|7
|нп
|Макс Майер
|9
|нп
|Юссеф Эль-Араби
Главные тренеры
|Альберт Риера
|Маноло Хименес
История личных встреч
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 0
|03.02.2025
|Кипр — Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|20-й тур
|7 : 0
|20.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кипр — Первый дивизион
|18-й тур
|4 : 0