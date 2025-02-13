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Ференцварош - Виктория Пльзень 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Ференцварош
Виктория Пльзень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Виктория Пльзень, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1 Венгрия вр Адам Варга
64 Венгрия зщ Алекс Тот
25 Латвия зщ Чебраил Макрецкис
27 Франция зщ Ибрахим Сиссе
3 Дания зщ Стефан Гартенманн
17 Босния и Герцеговина зщ Эльдар Чивич
15 Израиль пз Мохаммад Абу Фани
66 Бразилия пз Жулио Ромау
20 Мали нп Адама Траоре
7 Тунис нп Мохамед Бен Ромдане
19 Венгрия нп Барнабаш Варга
16 Чехия вр Мартин Едличка
2 Чехия зщ Лукаш Гейда
3 Сербия зщ Светозар Маркович
21 Чехия зщ Вацлав Емелка
24 Чехия зщ Милан Гавел
6 Чехия пз Лукаш Черв
23 Чехия пз Лукаш Калвах
22 Бразилия пз Каду
31 Чехия пз Павел Шульц
11 Чехия нп Матей Выдра
80 Гана нп Принс Аду
Главные тренеры
Ирландия Робби Кин
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
09.02.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 19-й тур 1 : 0Ференцварош
05.02.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 5-й тур 2 : 2Ференцварош
02.02.2025 Венгрия — OTP Банк Лига 18-й тур Ференцварош0 : 0
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Ференцварош4 : 3
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 0Ференцварош
08.02.2025 Чехия — Высшая лига 21-й тур Виктория Пльзень3 : 2
03.02.2025 Чехия — Высшая лига 20-й тур 2 : 1Виктория Пльзень
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 3 : 1Виктория Пльзень
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Виктория Пльзень2 : 0
15.12.2024 Чехия — Высшая лига 19-й тур Виктория Пльзень7 : 2

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