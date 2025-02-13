Ференцварош - Виктория Пльзень 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Виктория Пльзень, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
|1
|вр
|Адам Варга
|64
|зщ
|Алекс Тот
|25
|зщ
|Чебраил Макрецкис
|27
|зщ
|Ибрахим Сиссе
|3
|зщ
|Стефан Гартенманн
|17
|зщ
|Эльдар Чивич
|15
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|66
|пз
|Жулио Ромау
|20
|нп
|Адама Траоре
|7
|нп
|Мохамед Бен Ромдане
|19
|нп
|Барнабаш Варга
|16
|вр
|Мартин Едличка
|2
|зщ
|Лукаш Гейда
|3
|зщ
|Светозар Маркович
|21
|зщ
|Вацлав Емелка
|24
|зщ
|Милан Гавел
|6
|пз
|Лукаш Черв
|23
|пз
|Лукаш Калвах
|22
|пз
|Каду
|31
|пз
|Павел Шульц
|11
|нп
|Матей Выдра
|80
|нп
|Принс Аду
Главные тренеры
|Робби Кин
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|09.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|5-й тур
|2 : 2
|02.02.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|18-й тур
|0 : 0
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 3
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|19-й тур
|7 : 2