Мольде - Шэмрок Роверс 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Шэмрок Роверс, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
|22
|вр
|Альберт Посядала
|4
|зщ
|Вальдемар Лунн
|2
|зщ
|Мартин Бьорнбак
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
|21
|пз
|Мартин Линнес
|10
|пз
|Мадс Энггор
|16
|пз
|Эмиль Брейвик
|15
|пз
|Маркус Коса
|20
|нп
|Кристиан Эриксен
|7
|нп
|Магнус Эйкрем
|9
|нп
|Фредерик Ихлер
|1
|вр
|Леон Пёльс
|6
|зщ
|Дэниел Клири
|4
|зщ
|Роберто Лопес
|5
|зщ
|Ли Грэйс
|2
|зщ
|Джошуа Хоноган
|7
|пз
|Дилан Уоттс
|16
|пз
|Гари О'Нил
|22
|пз
|Даниэл Мэндрою
|29
|нп
|Джек Бирн
|9
|нп
|Аарон Грин
|10
|нп
|Грэм Бурк
Главные тренеры
|Пер Матиас Хёгмо
|Стивен Брэдли
История личных встреч
|13.10.2022
|Лига конференций
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|06.10.2022
|Лига конференций
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Норвегия — Элитсерия
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Норвегия — Элитсерия
|29-й тур
|2 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Ирландия — Премьер дивизион 2024
|36-й тур
|2 : 1