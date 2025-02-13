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Мольде - Шэмрок Роверс 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Акер (Мольде, Норвегия), вместимость: 11167
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия);
Мольде
Шэмрок Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мольде - Шэмрок Роверс, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Акер (Мольде, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мольде
Мольде, Норвегия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
22ПольшаврАльберт Посядала
4ДаниязщВальдемар Лунн
2НорвегиязщМартин Бьорнбак
28НорвегиязщКристоффер Хёуген
21НорвегияпзМартин Линнес
10ДанияпзМадс Энггор
16НорвегияпзЭмиль Брейвик
15НорвегияпзМаркус Коса
20НорвегиянпКристиан Эриксен
7НорвегиянпМагнус Эйкрем
9ДаниянпФредерик Ихлер
1ГерманияврЛеон Пёльс
6ИрландиязщДэниел Клири
4Кабо-ВердезщРоберто Лопес
5ИрландиязщЛи Грэйс
2ИрландиязщДжошуа Хоноган
7ИрландияпзДилан Уоттс
16ИрландияпзГари О'Нил
22ИрландияпзДаниэл Мэндрою
29ИрландиянпДжек Бирн
9ИрландиянпАарон Грин
10ИрландиянпГрэм Бурк
Главные тренеры
НорвегияПер Матиас Хёгмо
ИрландияСтивен Брэдли
История личных встреч
13.10.2022Лига конференцийГруппа F. 4-й турШэмрок Роверс0 : 2Мольде
06.10.2022Лига конференцийГруппа F. 3-й турМольде3 : 0Шэмрок Роверс
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турМольде4 : 3
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур2 : 2Мольде
01.12.2024Норвегия — Элитсерия30-й тур1 : 0Мольде
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турМольде0 : 1
23.11.2024Норвегия — Элитсерия29-й турМольде2 : 1
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур5 : 1Шэмрок Роверс
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турШэмрок Роверс3 : 0
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 1Шэмрок Роверс
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турШэмрок Роверс2 : 1
01.11.2024Ирландия — Премьер дивизион 202436-й турШэмрок Роверс2 : 1

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