Борац Б-Л - Олимпия Л 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина), вместимость: 12000
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Олимпия Л, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Олимпия Л
Любляна, Словения
|13
|вр
|Филип Манойлович
|93
|зщ
|Марко Вукчевич
|2
|зщ
|Барт Мейерс
|24
|зщ
|Юрих Каролина
|16
|зщ
|Себастьян Эррера
|15
|пз
|Срджан Граховац
|77
|пз
|Стефан Савич
|98
|пз
|Санди Огринец
|27
|пз
|Энвер Кулашин
|22
|пз
|Давид Чавич
|99
|нп
|Джордже Деспотович
|69
|вр
|Матевж Видовшек
|2
|зщ
|Жорже Душ Сантуш
|14
|зщ
|Марцел Ратник
|21
|зщ
|Мануэль Педреньо
|3
|зщ
|Давид Суалехе
|16
|пз
|Юрген Челхака
|10
|пз
|Рауль Флоруч
|23
|пз
|Диогу Пинту
|34
|пз
|Агустин Доффо
|18
|пз
|Марко Брест
|27
|нп
|Алекс-Маттиас Тамм
Главные тренеры
|Младен Жижович
История личных встреч
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0