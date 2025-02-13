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Борац Б-Л - Олимпия Л 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина), вместимость: 12000
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Борац Б-Л
Олимпия Л

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борац Б-Л - Олимпия Л, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Баня-Лука, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Олимпия Л
Любляна, Словения
13СербияврФилип Манойлович
93ЧерногориязщМарко Вукчевич
2НидерландызщБарт Мейерс
24КюрасаозщЮрих Каролина
16КолумбиязщСебастьян Эррера
15Босния и ГерцеговинапзСрджан Граховац
77АвстрияпзСтефан Савич
98СловенияпзСанди Огринец
27Босния и ГерцеговинапзЭнвер Кулашин
22Босния и ГерцеговинапзДавид Чавич
99СербиянпДжордже Деспотович
69СловенияврМатевж Видовшек
2ПортугалиязщЖорже Душ Сантуш
14СловениязщМарцел Ратник
21ИспаниязщМануэль Педреньо
3ПортугалиязщДавид Суалехе
16АлбанияпзЮрген Челхака
10АвстрияпзРауль Флоруч
23ПортугалияпзДиогу Пинту
34АргентинапзАгустин Доффо
18СловенияпзМарко Брест
27ЭстониянпАлекс-Маттиас Тамм
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаМладен Жижович
История личных встреч
25.01.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 3Борац Б-Л
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турБорац Б-Л0 : 0
15.12.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига14-й тур2 : 3Борац Б-Л
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур3 : 0Борац Б-Л
08.12.2024Босния и Герцеговина — Премьер-лига17-й турБорац Б-Л0 : 1
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур0 : 0Олимпия Л
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й турОлимпия Л1 : 4
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турОлимпия Л1 : 0
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 2Олимпия Л
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турОлимпия Л2 : 0

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