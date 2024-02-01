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Уэльс - Финляндия 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала
Уэльс
Финляндия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Финляндия, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Финляндия
Главные тренеры
УэльсРоберт Пейдж
ФинляндияМаркку Канерва
История личных встреч
01.09.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Финляндия0 : 0Уэльс
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 6-й турУэльс3 : 1Финляндия
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 1-й турФинляндия0 : 1Уэльс
16.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Уэльс1 : 1Финляндия
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 4. 11-й турФинляндия2 : 1Уэльс
28.03.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 4. 5-й турУэльс0 : 2Финляндия
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й турУэльс1 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й тур1 : 1Уэльс
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турУэльс2 : 1
11.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиУэльс4 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й тур0 : 2Уэльс
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур1 : 2Финляндия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турФинляндия4 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турФинляндия1 : 2
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й тур3 : 0Финляндия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 6-й турФинляндия0 : 1
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
21.03
Уэльс
Финляндия
21.03
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
21.03
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
21.03
Греция
Казахстан
21.03

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