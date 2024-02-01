Уэльс - Финляндия 21 Марта прямая трансляция
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Финляндия, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь A. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Финляндия
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Маркку Канерва
История личных встреч
|01.09.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 6-й тур
|3 : 1
|03.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 1-й тур
|0 : 1
|16.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|1 : 1
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. 11-й тур
|2 : 1
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. 5-й тур
|0 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|2 : 1
|11.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|21.03
| Уэльс
Финляндия
|21.03
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|21.03
| Босния и Герцеговина
Украина
|21.03
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|21.03
| Греция
Казахстан
|21.03