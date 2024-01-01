Гранада - Осасуна 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
28 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Осасуна, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Осасуна
Памплона
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|18
|пз
|Камиль Юзвяк
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|7
|нп
|Лукас Бое
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|7
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Икер Муньос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|23
|нп
|Рауль
Главные тренеры
|Александер Медина
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|20.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|22.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|18.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.02.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|1 : 0
|02.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|2 : 0
|07.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Хетафе
|33
|43
|10
|Вильярреал
|32
|42
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|32
|37
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14