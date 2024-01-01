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Гранада - Осасуна 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
28 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Гранада
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Осасуна, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Осасуна
Памплона
25АргентинаврАугусто Баталья
2УругвайзщБруно Мендес
4ИспаниязщМигель Анхель
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
23ИспанияпзХерард Гумбау
18ПольшапзКамиль Юзвяк
19УругвайнпФакундо Пельистри
11АлбаниянпМюрто Узуни
7АргентинанпЛукас Бое
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
28ИспаниязщХорхе Эррандо
3ИспаниязщХуан Крус
15ИспаниязщРубен Пенья
7ИспанияпзХон Монкайола
34ИспанияпзИкер Муньос
14ИспаниянпРубен Гарсия
16ИспаниянпМой Гомес
23Испаниянп Рауль
Главные тренеры
УругвайАлександер Медина
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
20.10.2023Испания - Примера10-й турОсасуна2 : 0Гранада
23.01.2022Испания - Примера22-й турГранада0 : 2Осасуна
22.10.2021Испания - Примера10-й турОсасуна1 : 1Гранада
24.01.2021Испания - Примера20-й турОсасуна3 : 1Гранада
12.01.2021Испания - Примера4-й турГранада2 : 0Осасуна
23.02.2020Испания - Примера25-й турОсасуна0 : 3Гранада
18.10.2019Испания - Примера9-й турГранада1 : 0Осасуна
03.02.2019Испания - СегундаСегунда. 24-й турОсасуна1 : 0Гранада
02.09.2018Испания - СегундаСегунда. 3-й турГранада2 : 0Осасуна
07.04.2018Испания - СегундаСегунда. 34-й турГранада1 : 1Осасуна
19.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Гранада
14.04.2024Испания - Примера31-й турГранада2 : 0
04.04.2024Испания - Примера26-й турГранада0 : 1
29.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Гранада
16.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 0Гранада
20.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Осасуна
15.04.2024Испания - Примера31-й турОсасуна0 : 1
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 3Осасуна
16.03.2024Испания - Примера29-й турОсасуна2 : 4
09.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Жирона3371
3
Лига чемпионов
Барселона3270
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Хетафе3343
10 Вильярреал3242
11 Осасуна3239
12 Алавес3338
13 Севилья3237
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3314

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