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Шинник - Сокол 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Шинник
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Сокол, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2Шинник
23.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Сокол
02.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Сокол2 : 2Шинник
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Шинник1 : 0Сокол
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол0 : 1Шинник
12.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник2 : 2Сокол
20.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Сокол1 : 4Шинник
17.11.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 30-й тур Сокол1 : 3Шинник
13.04.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 7-й тур Шинник2 : 1Сокол
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 2Шинник
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Шинник0 : 1
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 1Шинник
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 2Шинник
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Шинник0 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Сокол0 : 2
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 0 : 2Сокол
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Сокол0 : 2
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол1 : 1
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 3 : 1Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2851
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2850
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2846
5 Родина2844
6 Тюмень2841
7 Нефтехимик2840
8 Алания2840
9 Енисей2839
10 СКА-Хабаровск2837
11 Шинник2837
12 КАМАЗ2836
13 Торпедо М2836
14 Черноморец2832
15 Сокол2828
16
Зона вылета
Ленинградец2827
17
Зона вылета
Волгарь2826
18
Зона вылета
Кубань2822

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