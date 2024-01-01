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Ленинградец - СКА-Хабаровск 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Ленинградец
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - СКА-Хабаровск, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Ленинградец
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 0 : 0Ленинградец
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Ленинградец0 : 2
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 2 : 0Ленинградец
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Ленинградец3 : 3
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Ленинградец
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур СКА-Хабаровск2 : 1
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур СКА-Хабаровск3 : 0
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2851
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2850
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2846
5 Родина2844
6 Тюмень2841
7 Нефтехимик2840
8 Алания2840
9 Енисей2839
10 СКА-Хабаровск2837
11 Шинник2837
12 КАМАЗ2836
13 Торпедо М2836
14 Черноморец2832
15 Сокол2828
16
Зона вылета
Ленинградец2827
17
Зона вылета
Волгарь2826
18
Зона вылета
Кубань2822

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