Ленинградец - СКА-Хабаровск 28 Апреля прямая трансляция
28 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - СКА-Хабаровск, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 0
|14.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|28
|51
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|28
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|28
|50
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|28
|46
|5
|Родина
|28
|44
|6
|Тюмень
|28
|41
|7
|Нефтехимик
|28
|40
|8
|Алания
|28
|40
|9
|Енисей
|28
|39
|10
|СКА-Хабаровск
|28
|37
|11
|Шинник
|28
|37
|12
|КАМАЗ
|28
|36
|13
|Торпедо М
|28
|36
|14
|Черноморец
|28
|32
|15
|Сокол
|28
|28
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|28
|26
| 18
Зона вылета
|Кубань
|28
|22