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КАМАЗ - Акрон 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
КАМАЗ
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Акрон, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Акрон2 : 0КАМАЗ
11.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Акрон2 : 0КАМАЗ
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ4 : 0Акрон
26.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур КАМАЗ1 : 2Акрон
15.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Акрон0 : 0КАМАЗ
26.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 16-й тур КАМАЗ1 : 2Акрон
26.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 6-й тур Акрон4 : 4КАМАЗ
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 0КАМАЗ
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ1 : 0
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2КАМАЗ
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур КАМАЗ2 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 0КАМАЗ
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Акрон0 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Акрон6 : 0
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 0Акрон
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Акрон2 : 1
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 1Акрон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2851
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2850
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2846
5 Родина2844
6 Тюмень2841
7 Нефтехимик2840
8 Алания2840
9 Енисей2839
10 СКА-Хабаровск2837
11 Шинник2837
12 КАМАЗ2836
13 Торпедо М2836
14 Черноморец2832
15 Сокол2828
16
Зона вылета
Ленинградец2827
17
Зона вылета
Волгарь2826
18
Зона вылета
Кубань2822

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