Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|42
|вр
|Марк Траверс
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|29
|пз
|Филип Биллинг
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|19
|пз
|Валентин Барко
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|24
|пз
|Симон Адингра
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|9
|пз
|Жоао Педро
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 0 ДВ
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Вулверхэмптон
|35
|46
|11
|Борнмут
|34
|45
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16