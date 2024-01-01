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Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
42 Ирландия вр Марк Траверс
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
25 Аргентина зщ Маркос Сенеси
5 Англия зщ Ллойд Келли
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
29 Дания пз Филип Биллинг
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Англия нп Доминик Соланке
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
19 Аргентина пз Валентин Барко
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
9 Бразилия пз Жоао Педро
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Борнмут
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.01.2018 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Борнмут
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут1 : 0 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Борнмут
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Борнмут
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Борнмут2 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 1Борнмут
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут1 : 0
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Вест Хэм Юнайтед3549
9 Челси3247
10 Вулверхэмптон3546
11 Борнмут3445
12 Брайтон энд Хоув Альбион3344
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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