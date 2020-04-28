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Кадис - Мальорка 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Кадис
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Мальорка, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
24ШвециязщАйхам Усу
5ИспаниязщВиктор Чуст
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
27ИспанияпзРоберт Наварро
4ИспанияпзРубен Алькарас
8ИспанияпзАлехандро Фернандес
7ИспаниянпРубен Собрино
9Испаниянп Хуанми
25УругвайнпМакси Гомес
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
11ИспаниязщХауме Коста
23СербиязщНеманья Радоньич
18ИспанияпзАнтонио Санчес
12ПортугалияпзСаму Кошта
14ИспанияпзДани Родригес
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
29.11.2023Испания - Примера13-й турМальорка1 : 1Кадис
12.05.2023Испания - Примера34-й турМальорка1 : 0Кадис
28.01.2023Испания - Примера19-й турКадис2 : 0Мальорка
05.02.2022Испания - Примера23-й турМальорка2 : 1Кадис
31.10.2021Испания - Примера12-й турКадис1 : 1Мальорка
26.01.2019Испания - СегундаСегунда. 23-й турКадис1 : 1Мальорка
07.09.2018Испания - СегундаСегунда. 4-й турМальорка1 : 0Кадис
29.01.2017Испания - СегундаСегунда. 23-й турМальорка0 : 0Кадис
28.08.2016Испания - СегундаСегунда. 2-й турКадис1 : 1Мальорка
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Кадис
13.04.2024Испания - Примера31-й турКадис0 : 1
29.03.2024Испания - Примера30-й турКадис1 : 0
15.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Кадис
09.03.2024Испания - Примера28-й турКадис2 : 0
22.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Мальорка
13.04.2024Испания - Примера31-й турМальорка0 : 1
06.04.2024Кубок ИспанииФинал1 : 1 4 : 2Мальорка
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Мальорка
16.03.2024Испания - Примера29-й турМальорка1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Жирона3371
3
Лига чемпионов
Барселона3270
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Хетафе3343
10 Вильярреал3242
11 Осасуна3239
12 Алавес3338
13 Севилья3237
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3314

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