Кадис - Мальорка 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
28 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Мальорка, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|24
|зщ
|Айхам Усу
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|7
|нп
|Рубен Собрино
|9
|нп
|Хуанми
|25
|нп
|Макси Гомес
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|23
|зщ
|Неманья Радоньич
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|26.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 1
|07.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 0
|29.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|0 : 0
|28.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Хетафе
|33
|43
|10
|Вильярреал
|32
|42
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|32
|37
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14