Метц - Лилль 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
28 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Лилль, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|38
|зщ
|Садибу Сане
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|25
|пз
|Артюр Атта
|18
|нп
|Ламин Камара
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Папа Диалло
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|8
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|18.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 2
|13.08.2016
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22