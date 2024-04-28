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Метц - Лилль 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
28 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Метц
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Лилль, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Лилль
Лилль
16 Алжир вр Александр Укиджа
2 Франция зщ Максим Колен
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
38 Сенегал зщ Садибу Сане
3 Франция зщ Матьё Юдоль
22 Алжир зщ Кевин Ван Ден Керкхоф
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
25 Франция пз Артюр Атта
18 Сенегал нп Ламин Камара
10 Грузия нп Жорж Микаутадзе
7 Сенегал нп Папа Диалло
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
32 Франция пз Айюб Буадди
12 Турция пз Юсуф Языджи
8 Англия пз Анхель Гомес
10 Франция пз Реми Кабелла
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль2 : 0Метц
18.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль0 : 0Метц
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Метц3 : 3Лилль
09.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Метц0 : 2Лилль
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль1 : 0Метц
09.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль0 : 0Метц
28.04.2018 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль3 : 1Метц
05.11.2017 Франция - Лига 1 12-й тур Метц0 : 3Лилль
06.05.2017 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль0 : 2Метц
13.08.2016 Франция - Лига 1 1-й тур Метц3 : 2Лилль
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 0 : 1Метц
12.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Метц2 : 1
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 4 : 3Метц
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Метц2 : 5
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Метц
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 0Лилль
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Лилль1 : 0
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Лилль2 : 1 3 : 4
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Лилль
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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