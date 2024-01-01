03:26 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 28 апреля
Свернуть список

Страсбург - Ницца 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Страсбург
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
36 Марокко вр Алаа Беллааруш
13 Гвинея зщ Сайду Соу
5 Франция зщ Лука Перрен
24 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
3 Франция зщ Тома Делен
27 Франция пз Ибраима Сиссоко
8 Бразилия пз Андрей Сантос
19 Франция пз Хабиб Диарра
26 Франция нп Дилан Баква
9 Франция нп Кевин Гамейро
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
28 Алжир пз Хишем Будауи
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
11 Франция пз Морган Сансон
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
9 Нигерия нп Теремас Моффи
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0Ницца
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1Страсбург
26.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Страсбург0 : 0Ницца
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца0 : 3Страсбург
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца0 : 2Страсбург
29.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Страсбург0 : 2Ницца
26.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург1 : 0Ницца
03.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0Страсбург
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Страсбург2 : 0Ницца
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 1 : 0Страсбург
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Страсбург3 : 1
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Страсбург
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Страсбург2 : 0
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 3Страсбург
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 2 : 2Ницца
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Ницца
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 2
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 3Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close