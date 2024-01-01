Страсбург - Ницца 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|13
|зщ
|Сайду Соу
|5
|зщ
|Лука Перрен
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|3
|зщ
|Тома Делен
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|26
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Хишем Будауи
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|11
|пз
|Морган Сансон
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22