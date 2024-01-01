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Болонья - Удинезе 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Болонья
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
26КолумбиязщДжон Лукуми
31НидерландызщСэм Бёкема
33ИталиязщРиккардо Калафьори
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
56БельгиянпАлексис Салемакерс
40НигерияврМадука Окойе
27БельгиязщКристиан Кабазель
29СловениязщЯка Бийол
31ДаниязщТомас Кристенсен
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
32АргентинапзМартин Пайеро
11Бразилияпз Уолас
24СербияпзЛазар Самарджич
37АргентинапзРоберто Перейра
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ИталияГабриэле Чоффи
История личных встреч
30.12.2023Италия - Серия А18-й турУдинезе3 : 0Болонья
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турБолонья3 : 0Удинезе
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турУдинезе1 : 2Болонья
24.04.2022Италия - Серия А34-й турБолонья2 : 2Удинезе
17.10.2021Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 1Болонья
08.05.2021Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1Болонья
06.01.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 2Удинезе
22.02.2020Италия - Серия А25-й турБолонья1 : 1Удинезе
04.12.2019Кубок Италии4-й раундУдинезе4 : 0Болонья
29.09.2019Италия - Серия А6-й турУдинезе1 : 0Болонья
22.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 3Болонья
13.04.2024Италия - Серия А32-й турБолонья0 : 0
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур0 : 0Болонья
01.04.2024Италия - Серия А30-й турБолонья3 : 0
15.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 1Болонья
25.04.2024Италия - Серия А32-й турУдинезе1 : 2
20.04.2024Италия - Серия А33-й тур1 : 0Удинезе
08.04.2024Италия - Серия А31-й турУдинезе1 : 2
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Удинезе
16.03.2024Италия - Серия А29-й турУдинезе0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3444
12 Дженоа3339
13 Лечче3436
14 Кальяри3332
15 Фрозиноне3431
16 Верона3331
17 Эмполи3331
18
Зона вылета
Удинезе3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3415

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