Болонья - Удинезе 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Удинезе, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Удинезе
Удине
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|12
|зщ
|Хассан Камара
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|11
|пз
|Уолас
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|37
|пз
|Роберто Перейра
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|1 : 2
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|04.12.2019
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|33
|31
|17
|Эмполи
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15