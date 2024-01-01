Боруссия М - Унион 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|3
|зщ
|Коу Итакура
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Лука Тусар
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|14
|нп
|Йорбе Вертессен
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Урс Фишер
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Вердер
|31
|37
|11
|Хайденхайм
|30
|34
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|30
|31
|14
|Бохум
|31
|30
|15
|Унион
|30
|29
|16
|Майнц
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17