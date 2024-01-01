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Боруссия М - Унион 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Боруссия М
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
5 Германия зщ Марвин Фридрих
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
18 Австрия зщ Штефан Лайнер
3 Япония зщ Коу Итакура
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
9 Франция нп Франк Онора
14 Франция нп Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
6 Германия зщ Робин Госенс
29 Франция пз Лука Тусар
7 США пз Бренден Ааронсон
13 Венгрия пз Андраш Шефер
10 Германия нп Кевин Фолланд
14 Бельгия нп Йорбе Вертессен
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Унион3 : 1Боруссия М
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М0 : 1Унион
30.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Унион2 : 1Боруссия М
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Боруссия М1 : 2Унион
29.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион2 : 1Боруссия М
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион1 : 1Боруссия М
26.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Боруссия М1 : 1Унион
31.05.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М4 : 1Унион
23.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур Унион2 : 0Боруссия М
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 4 : 3Боруссия М
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М1 : 2
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 3Боруссия М
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М0 : 3
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 1Боруссия М
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион1 : 5
12.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 0Унион
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион0 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 0Унион
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Вердер3137
11 Хайденхайм3034
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3031
14 Бохум3130
15 Унион3029
16 Майнц3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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