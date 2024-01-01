НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
28 Апреля 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|5
|зщ
|Юри Бас
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|19
|пз
|Силла Соу
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|22
|зщ
|Максим Деккер
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|25
|пз
|Рихедли Базур
|44
|пз
|Дэйв Квакман
|6
|пз
|Тиагу Данташ
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|10
|пз
|Дани де Вит
|15
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|01.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|01.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 4
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|30
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|31
|42
|9
|Спарта
|30
|40
|10
|Херенвен
|31
|36
|11
|Фортуна
|30
|35
|12
|Алмере Сити
|31
|33
|13
|ПЕК Зволле
|30
|32
|14
|Хераклес
|30
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|-1