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НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
28 Апреля 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
НЕК Неймеген
АЗ Алкмар

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
1НидерландыврЯспер Силлессен
2ФранциязщБрайанн Перейра
3НидерландызщФилиппе Сандлер
17НидерландызщБрам Нуйтинк
5НидерландызщЮри Бас
6НидерландыпзМес Худемакерс
23ЯпонияпзКодаи Сано
9СуринампзТьяронн Чери
19НидерландыпзСилла Соу
11ИспаниянпРобер Гонсалес
18ЯпониянпКоки Огава
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
22НидерландызщМаксим Деккер
18НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
25НидерландыпзРихедли Базур
44НидерландыпзДэйв Квакман
6ПортугалияпзТиагу Данташ
16НидерландыпзСвен Мейнанс
10НидерландыпзДани де Вит
15НидерландыпзРубен ван Боммел
9ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
06.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАЗ Алкмар1 : 2НЕК Неймеген
21.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турНЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
07.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
30.01.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турНЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.11.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАЗ Алкмар2 : 4НЕК Неймеген
13.04.2014Нидерланды - Эредивизия32-й турАЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
21.04.2024Кубок НидерландовФинал1 : 0НЕК Неймеген
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турНЕК Неймеген2 : 2
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур1 : 1НЕК Неймеген
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНЕК Неймеген3 : 1
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАЗ Алкмар3 : 2
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур5 : 1АЗ Алкмар
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур5 : 0АЗ Алкмар
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАЗ Алкмар2 : 0
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур0 : 4АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3047
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3045
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3142
9 Спарта3040
10 Херенвен3136
11 Фортуна3035
12 Алмере Сити3133
13 ПЕК Зволле3032
14 Хераклес3032
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс30-1

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