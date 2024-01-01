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Спарта - Волендам 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
28 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Спарта
Волендам

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Волендам, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Волендам
Волендам
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщБарт Вриндс
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
6БразилияпзАбемли Мето Силу
8НидерландыпзПелле Клемент
7ЯпонияпзСюнсукэ Мито
21КюрасаопзРайвин Росарио
11ЯпонияпзКоки Саито
19КанаданпШарль-Андреас Брим
1ГерманияврМио Бакхаус
4НидерландызщДамон Мирани
28АнглиязщДжош Флинт
23НидерландызщБилли ван Дёйл
2ДаниязщОскар Буур
5АнглиязщGeorge Cox
3НидерландыпзБрайан Плат
38АнглияпзДариус Джонсон
10ФранциянпРобен Молён
7СШАнпZach Booth
9ПортугалиянпВивалду Семеду
Главные тренеры
НидерландыЙерун Рейсдейк
История личных встреч
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВолендам1 : 4Спарта
13.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турВолендам2 : 1Спарта
03.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турСпарта4 : 0Волендам
30.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундСпарта1 : 0Волендам
01.02.2019Нидерланды - Первый дивизион23-й турВолендам2 : 2Спарта
24.08.2018Нидерланды - Первый дивизион2-й турСпарта2 : 0Волендам
24.01.2017Кубок Нидерландов1/4 финалаВолендам1 : 1 5 : 6Спарта
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 3Спарта
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта1 : 2
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур1 : 4Спарта
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турСпарта4 : 0
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турСпарта2 : 2
12.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур4 : 0Волендам
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВолендам3 : 2
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВолендам0 : 0
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур1 : 1Волендам
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турВолендам0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3055
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3047
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3045
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3142
9 Спарта3040
10 Херенвен3136
11 Фортуна3035
12 Алмере Сити3133
13 ПЕК Зволле3032
14 Хераклес3032
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3024
17
Зона вылета
Волендам3019
18
Зона вылета
Витесс30-1

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