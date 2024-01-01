Спарта - Волендам 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
28 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Волендам, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Барт Вриндс
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Абемли Мето Силу
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Сюнсукэ Мито
|21
|пз
|Райвин Росарио
|11
|пз
|Коки Саито
|19
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|28
|зщ
|Джош Флинт
|23
|зщ
|Билли ван Дёйл
|2
|зщ
|Оскар Буур
|5
|зщ
|George Cox
|3
|пз
|Брайан Плат
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|10
|нп
|Робен Молён
|7
|нп
|Zach Booth
|9
|нп
|Вивалду Семеду
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|30.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|01.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 2
|24.08.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 0
|24.01.2017
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 6
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|30
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|30
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|31
|42
|9
|Спарта
|30
|40
|10
|Херенвен
|31
|36
|11
|Фортуна
|30
|35
|12
|Алмере Сити
|31
|33
|13
|ПЕК Зволле
|30
|32
|14
|Хераклес
|30
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|30
|24
| 17
Зона вылета
|Волендам
|30
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|30
|-1