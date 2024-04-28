Гомель - Минск 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Минск, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Минск
Минск
История личных встреч
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|10.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|6
|12
|4
|Динамо Мн
|6
|12
|5
|Неман
|6
|12
|6
|Витебск
|6
|10
|7
|Арсенал
|5
|8
|8
|Ислочь
|6
|8
|9
|Гомель
|5
|5
|10
|Сморгонь
|6
|5
|11
|Нафтан
|6
|5
|12
|БАТЭ
|6
|5
|13
|Днепр М
|6
|5
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16