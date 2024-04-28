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Гомель - Минск 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
28 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Гомель
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Минск, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Минск
Минск
История личных встреч
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2Гомель
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск1 : 1Гомель
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель0 : 3Минск
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 0Гомель
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель5 : 0Минск
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель1 : 0Минск
29.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск3 : 2Гомель
10.11.2018 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель0 : 2Минск
23.06.2018 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск0 : 2Гомель
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 2Гомель
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель0 : 1
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 3Гомель
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель2 : 3
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Гомель
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 3 : 0Минск
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 3
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ613
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест612
4 Динамо Мн612
5 Неман612
6 Витебск610
7 Арсенал58
8 Ислочь68
9 Гомель55
10 Сморгонь65
11 Нафтан65
12 БАТЭ65
13 Днепр М65
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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