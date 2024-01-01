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Веен - Гройтер Фюрт 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
28 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
Веен
Гройтер Фюрт

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Гройтер Фюрт, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт2 : 0Веен
21.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Веен1 : 1Гройтер Фюрт
13.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Веен
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 1Веен
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Веен0 : 2
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 3 : 1Веен
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Веен0 : 1
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 3 : 0Веен
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3163
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург3152
5 Карлсруэ3046
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Герта3145
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3140
11 Нюрнберг3037
12 Магдебург3036
13 Шальке-043036
14 Айнтрахт Б3134
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3032
17
Зона вылета
Ганза Р3131
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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