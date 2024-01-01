Магдебург - Оснабрюк 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
28 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Оснабрюк, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|7 : 0
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|31
|63
| 2
Повышение
|Хольштайн
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|30
|55
|4
|Гамбург
|31
|52
|5
|Карлсруэ
|30
|46
|6
|Ганновер-96
|31
|46
|7
|Падерборн 07
|31
|46
|8
|Герта
|31
|45
|9
|Гройтер Фюрт
|30
|42
|10
|Эльверсберг
|31
|40
|11
|Нюрнберг
|30
|37
|12
|Магдебург
|30
|36
|13
|Шальке-04
|30
|36
|14
|Айнтрахт Б
|31
|34
|15
|Кайзерслаутерн
|31
|33
|16
|Веен
|30
|32
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|31
|31
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|30
|24