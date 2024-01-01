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Магдебург - Оснабрюк 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
28 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
Магдебург
Оснабрюк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Оснабрюк, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Оснабрюк0 : 2Магдебург
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Магдебург
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Магдебург2 : 2
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 0Магдебург
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Магдебург0 : 3
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 7 : 0Магдебург
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Оснабрюк0 : 3
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 4 : 0Оснабрюк
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Оснабрюк2 : 0
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 1Оснабрюк
15.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Оснабрюк0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3163
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург3152
5 Карлсруэ3046
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Герта3145
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3140
11 Нюрнберг3037
12 Магдебург3036
13 Шальке-043036
14 Айнтрахт Б3134
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3032
17
Зона вылета
Ганза Р3131
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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