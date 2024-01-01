Жетысу - Актобе 28 Апреля прямая трансляция
28 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Актобе, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Актобе
Актобе
История личных встреч
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|04.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|26.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 5
|18.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|03.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|18.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|25.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|21.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|09.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|6
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|5
|9
|4
|Ордабасы
|5
|8
|5
|Кызыл-Жар
|6
|8
|6
|Кайрат
|6
|8
|7
|Атырау
|6
|7
|8
|Елимай
|4
|7
|9
|Жетысу
|4
|7
|10
|Женис
|6
|7
|11
|Туран
|6
|4
| 12
Зона вылета
|Кайсар
|5
|4
| 13
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|5
|3
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0