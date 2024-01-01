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Жетысу - Актобе 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Жетысу
Актобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Актобе, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Актобе
Актобе
История личных встреч
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 2Жетысу
04.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Жетысу0 : 1Актобе
26.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 0Жетысу
09.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Жетысу1 : 5Актобе
18.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Жетысу5 : 0Актобе
03.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Актобе1 : 2Жетысу
18.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Жетысу1 : 1Актобе
25.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Актобе2 : 3Жетысу
21.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Жетысу1 : 2Актобе
09.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Актобе1 : 1Жетысу
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Жетысу1 : 0
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Жетысу
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Жетысу
05.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 2Жетысу
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Актобе
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Актобе1 : 1
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Актобе3 : 0
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур 1 : 3Актобе
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 2Жетысу
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе410
2
Квалификация Лиги конференций
Астана610
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол59
4 Ордабасы58
5 Кызыл-Жар68
6 Кайрат68
7 Атырау67
8 Елимай47
9 Жетысу47
10 Женис67
11 Туран64
12
Зона вылета
Кайсар54
13
Зона вылета
Шахтёр Крг53
14
Зона вылета
Аксу00

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