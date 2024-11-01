Лечче - Ювентус 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
01 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Ювентус, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Ювентус
Турин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|9
|нп
|Никола Крстович
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|1
|вр
|Маттиа Перин
|6
|зщ
|Данило
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|51
|пз
|Самюэль Мбангула
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
Главные тренеры
|Лука Готти
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|02.05.2012
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|08.01.2012
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|20.02.2011
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.10.2010
|Италия - Серия А
|7-й тур
|4 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Кальяри
|14
|14
|13
|Рома
|13
|13
|14
|Лечче
|13
|12
|15
|Парма
|13
|12
|16
|Верона
|14
|12
|17
|Комо
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8