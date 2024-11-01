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Лечче - Ювентус 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
01 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лечче
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Ювентус, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Ювентус
Турин
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
4АнголазщКиалонда Гаспар
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
8ТуниспзХамза Рафья
9ЧерногориянпНикола Крстович
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
1ИталияврМаттиа Перин
6Бразилиязщ Данило
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
27ИталиязщАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
51БельгияпзСамюэль Мбангула
22СШАнпТимоти Веа
10ТурциянпКенан Йылдыз
Главные тренеры
ИталияЛука Готти
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
21.01.2024Италия - Серия А21-й турЛечче0 : 3Ювентус
26.09.2023Италия - Серия А6-й турЮвентус1 : 0Лечче
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турЮвентус2 : 1Лечче
29.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турЛечче0 : 1Ювентус
26.06.2020Италия - Серия А28-й турЮвентус4 : 0Лечче
26.10.2019Италия - Серия А9-й турЛечче1 : 1Ювентус
02.05.2012Италия - Серия А36-й турЮвентус1 : 1Лечче
08.01.2012Италия - Серия А17-й турЛечче0 : 1Ювентус
20.02.2011Италия - Серия А26-й турЛечче2 : 0Ювентус
17.10.2010Италия - Серия А7-й турЮвентус4 : 0Лечче
25.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 1Лечче
08.11.2024Италия — Серия А12-й турЛечче1 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й тур1 : 0Лечче
29.10.2024Италия — Серия А10-й турЛечче1 : 0
26.10.2024Италия — Серия А9-й тур1 : 0Лечче
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 0Ювентус
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 0Ювентус
09.11.2024Италия — Серия А12-й турЮвентус2 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 1Ювентус
02.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1322
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1416
11 Торино1315
12 Кальяри1414
13 Рома1313
14 Лечче1312
15 Парма1312
16 Верона1412
17 Комо1411
18
Зона вылета
Дженоа1311
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция138

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