Осер - ПСЖ 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
06 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - ПСЖ, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Донован Леон
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|27
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Луис Энрике
История личных встреч
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|30.05.2015
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|15.04.2012
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|04.12.2011
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|24.10.2010
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|04.04.2010
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|23.03.2010
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 6
|28.11.2009
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Лиги 1: «Осер» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Лион
|13
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|13
|20
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|13
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|13
|18
|11
|Брест
|13
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8