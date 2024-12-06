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Осер - ПСЖ 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
06 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Осер
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - ПСЖ, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
ПСЖ
Париж
16 Гвиана вр Донован Леон
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
4 Бразилия зщ Жубал
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
14 Гана зщ Гидеон Менса
27 Франция пз Кевин Дануа
42 Гана пз Элиша Овусу
10 Франция пз Гаэтан Перрен
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Испания Луис Энрике
История личных встреч
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Осер1 : 2ПСЖ
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0Осер
30.05.2015 Кубок Франции Финал Осер0 : 1ПСЖ
15.04.2012 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1ПСЖ
04.12.2011 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ3 : 2Осер
05.03.2011 Франция - Лига 1 26-й тур Осер1 : 0ПСЖ
24.10.2010 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ2 : 3Осер
04.04.2010 Франция - Лига 1 31-й тур Осер1 : 1ПСЖ
23.03.2010 Кубок Франции 1/4 финала Осер0 : 0 5 : 6ПСЖ
28.11.2009 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ1 : 0Осер
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 0Осер
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Осер1 : 0
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 3Осер
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Осер4 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 2Осер
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ1 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 0ПСЖ
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур ПСЖ3 : 0
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 2 : 4ПСЖ
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСЖ1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Лиги 1: «Осер» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1333
2
Лига чемпионов
Марсель1326
3
Лига чемпионов
Монако1326
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1323
5
Лига Европы
Лион1322
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1320
7 Ланс1320
8 Осер1319
9 Реймс1318
10 Тулуза1318
11 Брест1316
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1312
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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